Match details Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 24.05.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

163

DC
DC

203

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kolkata Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 24, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Eden Gardens Stadium, Kolkata, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Dahiya Tejasvi, Green Cameron, Powell Rovman, Pandey Manish, Singh Rinku, Narine Sunil, Roy Anukul, Tyagi Kartik, Chakravarthy Varun, Dubey Saurabh, Allen Finn, Ranjan Sarthak, Arora Vaibhav, Singh Ramandeep, Tripathi Rahul
BenchDeep Akash, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Raghuvanshi Angkrish, Rana Harshit, Ravindra Rachin, Saini Navdeep, Seifert Tim, Solanki Prashant

Delhi Capitals Squad

PlayersRahul KL, Porel Abhishek, Parakh Sahil, Stubbs Tristan, Miller David, Patel Axar, Sharma Ashutosh, Tiwari Madhav, Nabi Aquib, Ngidi Lungi, Starc Mitchell, Vijay Tripurana, Rizvi Sameer, Nigam Vipraj, Rana Nitish, Yadav Kuldeep Singh
BenchChameera Dushmantha, Duckett Ben, Jamieson Kyle, Kumar Mukesh, Mandal Ajay Jadav, Nair Karun, Natarajan Thangarasu, Nissanka Pathum, Shaw Prithvi

Venue Guide

StadiumEden Gardens Stadium
CityKolkata
Capacity66000
EndsHigh Court End
Hosts toPavilion End