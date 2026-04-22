Indian Premier League
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Ekana Stadium, Lucknow
LSG
119
RR
159
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
155 & 1
KKR
155 & 4
Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
209
RCB
203
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
188
CSK
187
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
196
PBKS
200