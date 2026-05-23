Match details Lucknow Super Giants vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 23.05.2026

T20Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
LSG

196

PBKS
PBKS

200

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Punjab Kings won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 23, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lucknow Super Giants Squad

PlayersPant Rishabh, Inglis Josh, Kulkarni Arshin, Pooran Nicholas, Badoni Ayush, Samad Abdul, Choudhary M, Tendulkar Arjun Sachin, Shami Mohammed, Yadav Prince, Khan Mohsin, Ahmed Shahbaz, Singh Rathi Digvesh, Siddharth Manimaran, Singh Himmat, Singh Akash Maharaj
BenchBreetzke Matthew, Hasaranga Wanindu, Khan Avesh, Markram Aiden, Marsh Mitchell, Nortje Anrich, Raghuwanshi Akshat, Tiwari Naman, Yadav Mayank

Punjab Kings Squad

PlayersIyer Shreyas, Singh Prabhsimran, Arya Priyansh, Connolly Cooper, Shedge Suryansh, Singh Shashank, Omarzai Azmatullah, Jansen Marco, Vyshak Vijaykumar, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra, Brar Harpreet, Stoinis Marcus, Bartlett Xavier, Vinod Vishnu, Dubey Praveen
BenchAvinash P, Dwarshuis Ben, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Owen Mitchell J, Singh Harnoor, Thakur Yash, Wadhera Nehal

Venue Guide

StadiumEkana Cricket Stadium
CityLucknow
Capacity50100
EndsEnd 1
Hosts toEnd 2