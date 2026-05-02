Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium Ghazi Amanullah Khan Afghanistan

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium
Country:Afghanistan
Country Code:AFG
City:Ghazi Amanullah Khan
Capacity:14000
Map Coordinates:34.283100, 70.653182

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium Schedule

National T20 Cup

ResultSpeen Ghar Tigers vs Boost Defenders

Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

115

BOO

BOO

116

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

146

BAD

BAD

147

ResultSpeen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights

Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

175

MIS

MIS

164

ResultSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

159

AMS

AMS

163

Regional List A Tournament

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

201

BAD

BAD

277

ResultSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

277

AMS

AMS

193

Shpageeza Cricket League

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

180

BAD

BAD

158

UpcomingSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

AMS

AMS