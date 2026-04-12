Indian Premier League
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
222
RCB
240
Mumbai Indians vs Punjab Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
195
PBKS
198
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
104
CSK
207
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
243
SRH
249
Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
229
LSG
228
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
175
RR
205