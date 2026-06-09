Hiims Hawks

Hiims Hawks

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

T20 Chandigarh 2025

Matches Played6
Won4
Drawn0
Lost2
No result0

Hiims Hawks Team Schedule & Results

T20 Chandigarh Premier League

Another teams

Worcestershire Rapids

Worcestershire Rapids

Acc Bucharest

Acc Bucharest

Middlesex

Middlesex

Sussex Sharks

Sussex Sharks

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers

Asian Xi

Asian Xi

Northern Cc

Northern Cc

British And Irish XI

British And Irish XI

World Xi

World Xi

Manohar Mavericks

Manohar Mavericks