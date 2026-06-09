T20 Chandigarh Premier League
Hiims Hawks vs Rock Garden Warriors
T20 Chandigarh Premier League
HII
252
ROC
208
Hiims Hawks vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
HII
169
CHA
140
Hiims Hawks vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
HII
135
CAP
134
Hiims Hawks vs Rock Garden Warriors
T20 Chandigarh Premier League
HII
176
ROC
179
Royal Titans vs Hiims Hawks
T20 Chandigarh Premier League
ROY
205
HII
206
Hiims Hawks vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
HII
TRI
Royal Titans vs Hiims Hawks
T20 Chandigarh Premier League
ROY
159
HII
165
Hiims Hawks vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
HII
133
CAP
87
Hiims Hawks vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
HII
173
CHA
175