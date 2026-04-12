One-Day Cup, League 2, Women
Leicestershire Foxes vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
107
SUS
152
Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
341
WOR
186
Sussex Sharks vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
217
KEN
218
Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
192
SUS
268
Glamorgan vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
SUS
Sussex Sharks vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
MID
Gloucestershire vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
SUS
Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
DER