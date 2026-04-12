Sussex Sharks

Sussex Sharks

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abigale Norgrove

England

Alice Noakes

Anna Buckle

Anna Lewis

Ava Georgina Lee

England

Bella Johnson

Beth Harvey

Chiara Marisa Green

Daisy Gibb

Daisy Mullan

England

Darcey Clarke

England

EF Phillipson

Eliza Bristowe

Emily Groves

Eve O'Neill

England

Eve O'Neill

Faye Mullins

Georgie Pedley

Hope Mullins

Indigo Gentry

Isabelle Victoria Collis

England

Jasmine Ruby Westley

Jasmine Westley

England

Kali-Ann Doherty

England

Lottie Curling

Lucy Western

Maisie Taylor

Mary Taylor

England

Maya Champion

Millie Taylor

Mollie Adams

Nancy Harman

England

Phoebe Wilkinson

Poppy Tulloch

Rachel King

Rebecca Denman

Regina Suddahazai Isabella Khan

Italy

SA Beck

Shristi Patil

Talitha Stanley

Tia Joseph

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played4
Won0
Drawn0
Lost4
No result0

Sussex Sharks Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Hiims Hawks

Hiims Hawks

Kent

Kent

Middlesex

Middlesex

Glamorgan

Glamorgan

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers

Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

Wild Woods Warriors

Wild Woods Warriors

City Challengers

City Challengers

Hampshire

Hampshire

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons