Indonesia U19

Indonesia U19

Gender:Men

Players

2023 Players

Andreas Alexander Hawoe

Indonesia

Benni Taruk Padang

Indonesia

Dewa Gede Andika Pradipta D.W

Indonesia

Erianto Mangopo

Indonesia

Fabio Yoel Rayo

Indonesia

I Gede Teguh Pranatha Wiguna

Indonesia

I Kadek Dasta

Indonesia

I Made Rizky Dwipayana

Indonesia

I Nyoman Adi Budana

Indonesia

Junison Yusuf

Indonesia

Ketut Yogi Dewantara

Indonesia

Komang Bayu Permana Putra

Indonesia

Komang Satria Wirananjaya Suparjo

Indonesia

Made Rama Yuda Diputra

Indonesia

Marianus Molo

Indonesia

Marlon Verom

Indonesia

Pande Gede Upeksa

Indonesia

Putu Eka Rekananda Tanaya

Indonesia

Statistics

U19 ACC Premier Cup 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Barbarians (Bul)

Barbarians (Bul)

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

Bulgaria

Bulgaria

South Africa A

South Africa A

New Zealand

New Zealand

Papua New Guinea

Papua New Guinea

Turkiye

Turkiye

Cc Yullis Mu Trakia

Cc Yullis Mu Trakia

Hungary

Hungary

Japan

Japan