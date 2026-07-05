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2023 Players
Abel Jiji George
Abhijith Mathew
Ali Rasool
Ireland
Anu Kanniplamthadathil Saju
Bradleey Constantine
Danish Roshan
Delrick Vinu Varghese
Bulgaria
Gearoid Lynch
Ibrar Ahmad
Pakistan
Ivaylo Katzarski
Jacob Albin
Jake Mathew
Jinson John
Kevin Chris D'Souza
Kevin George
Kushaal Krishnakumar
Naveen George
Sidharth Nair
Syed Usman Ali
Vinu Varghese Jacob
T10 Bulgaria 2023
Barbarians (Bul)
Vtu Mu Pleven
West Indies A
Papua New Guinea
South Africa A
Greece
Bangladesh A
Indonesia U19
Cc Yullis Mu Trakia