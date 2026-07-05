BS Cc Sofia Spartans

BS Cc Sofia Spartans

Gender:Men

Players

2023 Players

Abel Jiji George

Abhijith Mathew

Ali Rasool

Ireland

Anu Kanniplamthadathil Saju

Bradleey Constantine

Danish Roshan

Delrick Vinu Varghese

Bulgaria

Gearoid Lynch

Ibrar Ahmad

Pakistan

Ivaylo Katzarski

Bulgaria

Jacob Albin

Jake Mathew

Jinson John

Kevin Chris D'Souza

Bulgaria

Kevin George

Kushaal Krishnakumar

Naveen George

Sidharth Nair

Syed Usman Ali

Vinu Varghese Jacob

Statistics

T10 Bulgaria 2023

Matches Played6
Won4
Drawn0
Lost2
No result8

Another teams

Barbarians (Bul)

Barbarians (Bul)

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

Bulgaria

Bulgaria

West Indies A

West Indies A

Papua New Guinea

Papua New Guinea

South Africa A

South Africa A

Greece

Greece

Bangladesh A

Bangladesh A

Indonesia U19

Indonesia U19

Cc Yullis Mu Trakia

Cc Yullis Mu Trakia