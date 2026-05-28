T20 Ireland Tri-Series, WomenResultIreland vs West IndiesMay 28, 2026Ireland vs West IndiesT20 Ireland Tri-Series, WomenClontarf Cricket Club, Dublin03:00PMIRL103WIN104ResultsHighlightsDetailsResultIreland vs PakistanMay 31, 2026Ireland vs PakistanT20 Ireland Tri-Series, WomenClontarf Cricket Club, Dublin03:00PMIRL177PAK176ResultsHighlightsDetailsResultIreland vs West IndiesJun 01, 2026Ireland vs West IndiesT20 Ireland Tri-Series, WomenClontarf Cricket Club, Dublin03:00PMIRL99WIN141ResultsHighlightsDetailsResultIreland vs PakistanJun 04, 2026Ireland vs PakistanT20 Ireland Tri-Series, WomenClontarf Cricket Club, Dublin03:00PMIRLPAKResultsDetails