Ireland

Ireland

Country:Ireland
Country Code:IRL
Gender:Women

Players

2026 Players

Aimee Maguire

Ireland

Alana Dalzell

Ireland

Alice Tector

Ireland

Amy Hunter

Ireland

Arlene Nora Kelly

New Zealand

Ava Canning

Ireland

Cara Murray

Ireland

Christina Coulter Reilly

Ireland

Eimear Ann Jermyn Richardson

Ireland

Gaby Hollis Lewis

Ireland

Georgina Dempsey

Ireland

Jane Maguire

Ireland

Joanna Loughran

Ireland

Lara McBride

Ireland

Laura Delany

Ireland

Leah Paul

Ireland

Louise Little

Ireland

Mary Veronica Waldron

Ireland

Orla Prendergast

Ireland

Rachel Delaney

Ireland

Rebecca Stokell

Ireland

Shauna Maire Kavanagh

Ireland

Sophie MacMahon

Ireland

Statistics

ICC T20 World Cup, Women 2026

Matches Played4
Won0
Drawn0
Lost4
No result0

Ireland Team Schedule & Results

T20 Ireland Tri-Series, Women

ResultIreland vs West Indies

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

103

WIN

WIN

104

ResultIreland vs Pakistan

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

177

PAK

PAK

176

ResultIreland vs West Indies

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

99

WIN

WIN

141

ResultIreland vs Pakistan

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

PAK

PAK

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultNew Zealand vs Ireland

New Zealand vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

NZL

NZL

140

IRL

IRL

136

ResultSri Lanka vs Ireland

Sri Lanka vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

SRI

SRI

134

IRL

IRL

130

ResultWest Indies vs Ireland

West Indies vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

WIN

WIN

128

IRL

IRL

129

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