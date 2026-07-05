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2023 Players
Ahmed Rukhsar
Asad Tanveer
Pakistan
Faheem Nazir
Switzerland
Ghulam Farid
Hasan Ali
Italy
Hasnat Ahmed
Hassan Ahmad
Humza Ishtiaq
Jaspinder Singh
India
Mirza Farhan Baig
Mirza Umair Baig
Muhammad Faisal Shabbir
Muhammad Rizwan
Mustafa Ghulam
Rizwan Mohammad
Rizwan Tanveer
Rizwan uz Zaman
Shahbaz Masood
Shahrukh Nawaz
Shahzad Muhammad
Sukhwinder Singh
Suleman Ali
Usama Muhammad Usman
Waqas Siyar
Waseem Ahmad
ECS Italy, Milan 2023
Bergamo Cricket Club
Fresh Tropical
Saffron Strikers
Scorchers
Sri Lanka
Trentino Aquila
Kings Xi
Ireland
Typhoons
Brescia Cc