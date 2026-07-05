Jinnah Brescia

Jinnah Brescia

Players

2023 Players

Ahmed Rukhsar

Asad Tanveer

Pakistan

Faheem Nazir

Switzerland

Ghulam Farid

Hasan Ali

Italy

Hasnat Ahmed

Italy

Hassan Ahmad

Italy

Humza Ishtiaq

Jaspinder Singh

India

Mirza Farhan Baig

Mirza Umair Baig

Muhammad Faisal Shabbir

India

Muhammad Rizwan

Pakistan

Mustafa Ghulam

Pakistan

Rizwan Mohammad

Rizwan Tanveer

Rizwan uz Zaman

Shahbaz Masood

Shahrukh Nawaz

Shahzad Muhammad

Sukhwinder Singh

India

Suleman Ali

Italy

Usama Muhammad Usman

Waqas Siyar

Waseem Ahmad

Statistics

ECS Italy, Milan 2023

Matches Played10
Won6
Drawn0
Lost4
No result0

Another teams

Bergamo Cricket Club

Bergamo Cricket Club

Fresh Tropical

Fresh Tropical

Saffron Strikers

Saffron Strikers

Scorchers

Scorchers

Sri Lanka

Sri Lanka

Trentino Aquila

Trentino Aquila

Kings Xi

Kings Xi

Ireland

Ireland

Typhoons

Typhoons

Brescia Cc

Brescia Cc