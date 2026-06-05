Madhya Pradesh League
Ujjain Falcons vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
UJJ
206
MAL
207
Malwa Stallions vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
MAL
139
GWA
190
Malwa Stallions vs Indore Pink Panthers
Madhya Pradesh League
MAL
198
IND
229
Bundelkhand Bulls vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
BUN
219
MAL
215
Royal Nimar Eagles vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
ROY
116
MAL
113
Malwa Stallions vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
MAL
151
JAB
205
Bhopal Leopards vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
BHO
198
MAL
194
Malwa Stallions vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
MAL
214
REW
162