T20 St Lucia Premier League
City Blasters vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
CIT
185
MIC
174
Babonneau Leatherbacks vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
BAB
183
MIC
188
Gros Islet Knights vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
GRO
217
MIC
218
Soufriere Titans vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
SOU
178
MIC
177
Micoud Eagles vs South Castries Lions
T20 St Lucia Premier League
MIC
179
SCL
94
Micoud Eagles vs Mon Repos Pioneers
T20 St Lucia Premier League
MIC
257
MON
217
Micoud Eagles vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
MIC
134
CHO
137
Micoud Eagles vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
MIC
164
CHO
165