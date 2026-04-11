Micoud Eagles

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Gender:Men

Players

2023 Players

Darren Julius Garvey Sammy

Saint Lucia

Darren Sammy Jr

Kuston Jules

Lanse Sammy

Leapaul Houry

Mervin Wells

Michael Charlery

Murlan Sammy

Sanjay Pamphile

Shem Paul Paul

Shervin Mitchel Charles

Swelan Auguste

Ted Augustin

Ted Jonas

Winnel Felix

Statistics

T20 St Lucia Premier League 2025

Matches Played7
Won1
Drawn0
Lost6
No result0

Micoud Eagles Team Schedule & Results

T20 St Lucia Premier League

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Pak Riders Cc

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Zimbabwe A

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Babonneau Leatherbacks

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Vienna Danube

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Choiseul Coal Pots

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Vieux Fort North Raiders

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Champagne Reef Divers

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Soufriere Sulphur City Stars

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Valley Hikers

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Central Castries Mindoo Heritage

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