T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Cyprus vs France
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
115
FRA
119
France vs Cyprus
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
FRA
CYP
Cyprus vs Jersey
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
120
JER
172
Cyprus vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
SWI
Switzerland vs Cyprus
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
SWI
CYP
Cyprus vs Croatia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
140
CRO
147