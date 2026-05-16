Cyprus

Cyprus

Country:Cyprus
Country Code:CYP
Gender:Men

Players

2026 Players

Adam Senn

Cyprus

Alavala Subba Reddy

Alexander Senn

Cyprus

Arjun Shahi

Cyprus

Ashish Bam

Nepal

Karan Singh

India

Karan Singh

Cyprus

Lovedeep Singh Bhullar

Lovedeep Singh Sandhu

Cyprus

Mangala Gunasekara

Roman Mazumder

Cyprus

Roshan Siriwardena

Cyprus

Ruel Marlon Ricardo Brathwaite

England

Sachitra Tharanga

Cyprus

Taranjit Singh

Cyprus

Tiriwana Ketiyage Mangala Pradeep Gunasekara

Sri Lanka

Waqar Ali

Waqar Ali

Statistics

T10 ECI Malta 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Cyprus Team Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

Another teams

Faisalabad Region

Faisalabad Region

England Xi

England Xi

Sydney Sixers

Sydney Sixers

Lahore Region Whites

Lahore Region Whites

Scotland Xi

Scotland Xi

Roma Bangla Morning Sun

Roma Bangla Morning Sun

Roma Gladiatori

Roma Gladiatori

Estonia

Estonia

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades

Royal Roma

Royal Roma