Roma Bangla Morning Sun

Roma Bangla Morning Sun

Gender:Men

Players

2023 Players

Ahmed Mohsin

Aktaruzzaman Bhuiyan

Bangladesh

Alam Rezaul

Ali Abbas

Italy

Anik Ahmed

Bangladesh

Bikash Bhomic Chandra

Emon Rahman

Italy

Hira Saiful Islam Islam

Ibrar Saleem

Imran Md

Kadir Abdul

Bangladesh

Kolon Nath

Md Bilal Hossain Bhuyain

Md Maruf Md Ali Imam Al

MD Nayeem

Mehedi Hasan Shiam

Moazzem Hossain

Mohammad Abu Baquer Siddique

Monsur Mojammel

Bangladesh

Mosabbir Islam

Munsurul Amin

Nahid Mahmud

Bangladesh

Rajib Ahmed

Bangladesh

Rifat Islam

Bangladesh

Rifat Janal

Ronabir Sagor

Saidur Rahman

Bangladesh

Shajahan Arif

Sharif Raihan

Bangladesh

Shoel Chowdhury

Bangladesh

Shumon Shumon

Sojib Islam

Statistics

ECS Italy, Rome 2023

Matches Played14
Won9
Drawn0
Lost5
No result0

Another teams

Qfb

Qfb

Sydney Sixers

Sydney Sixers

Royal Roma

Royal Roma

Qfd

Qfd

Brisbane Heat

Brisbane Heat

Asian Latina

Asian Latina

Roma Capannelle

Roma Capannelle

Ireland Xi

Ireland Xi

Qfc

Qfc

Roma Gladiatori

Roma Gladiatori