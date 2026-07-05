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2023 Players
Ahmed Mohsin
Aktaruzzaman Bhuiyan
Bangladesh
Alam Rezaul
Ali Abbas
Italy
Anik Ahmed
Bikash Bhomic Chandra
Emon Rahman
Hira Saiful Islam Islam
Ibrar Saleem
Imran Md
Kadir Abdul
Kolon Nath
Md Bilal Hossain Bhuyain
Md Maruf Md Ali Imam Al
MD Nayeem
Mehedi Hasan Shiam
Moazzem Hossain
Mohammad Abu Baquer Siddique
Monsur Mojammel
Mosabbir Islam
Munsurul Amin
Nahid Mahmud
Rajib Ahmed
Rifat Islam
Rifat Janal
Ronabir Sagor
Saidur Rahman
Shajahan Arif
Sharif Raihan
Shoel Chowdhury
Shumon Shumon
Sojib Islam
ECS Italy, Rome 2023
Qfb
Sydney Sixers
Royal Roma
Qfd
Brisbane Heat
Asian Latina
Roma Capannelle
Ireland Xi
Qfc
Roma Gladiatori