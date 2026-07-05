Follow us
2024 Players
Aditya Basfore
Akshya Deka
Ali Akhtar
Pakistan
Amit Sumanta Sinha
India
Bhargav Das
Bichitra Baruah
Debajit Boruah
Debajit Das
Lokajit Goswami
Mrinmoy Dutta
Nabajeet Ghosh
Palla Karunakar
Pranjit Bora
Prince Thakur
Saurav Kumar Saha
Shamim Ahmed
Trilochan Singh
Washim Ullah Khan
Yasinul Hoque
Ziyad Zaman
4 Season Club
Rangia CA
Police Sports Club (Tto)
Club Triranga Barpeta
Powergen Penal Sports Club
City Cricket Club
Israel
Tengapara Cc Kokrajhar
India Club Silchar
Marchin Patriots