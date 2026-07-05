Star Sporting Club

Star Sporting Club

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2024 Players

Aditya Basfore

Akshya Deka

Ali Akhtar

Pakistan

Amit Sumanta Sinha

India

Bhargav Das

Bichitra Baruah

India

Debajit Boruah

Debajit Das

Lokajit Goswami

Mrinmoy Dutta

India

Nabajeet Ghosh

Palla Karunakar

Pranjit Bora

Prince Thakur

Saurav Kumar Saha

Shamim Ahmed

Pakistan

Trilochan Singh

Washim Ullah Khan

Yasinul Hoque

Ziyad Zaman

Another teams

4 Season Club

4 Season Club

Rangia CA

Rangia CA

Police Sports Club (Tto)

Police Sports Club (Tto)

Club Triranga Barpeta

Club Triranga Barpeta

Powergen Penal Sports Club

Powergen Penal Sports Club

City Cricket Club

City Cricket Club

Israel

Israel

Tengapara Cc Kokrajhar

Tengapara Cc Kokrajhar

India Club Silchar

India Club Silchar

Marchin Patriots

Marchin Patriots