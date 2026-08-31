T10 ECS Belgium
Beveren Cc vs Stekene Defenders
T10 ECS Belgium
BEV
STE
Stekene Defenders vs Zwijndrecht Challengers
T10 ECS Belgium
STE
ZWI
Stekene Defenders vs Kruibeke Polders
T10 ECS Belgium
STE
KRU
Stekene Defenders vs St Niklaas Capitals
T10 ECS Belgium
STE
NIK
Stekene Defenders vs Kruibeke Polders
T10 ECS Belgium
STE
KRU
Stekene Defenders vs St Niklaas Capitals
T10 ECS Belgium
STE
NIK
Temse Knight Riders vs Stekene Defenders
T10 ECS Belgium
TEM
STE
Stekene Defenders vs Lokeren Super Giants
T10 ECS Belgium
STE
LOK