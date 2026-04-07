Thane Tigers

Thane Tigers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Akhilesh Barai

Aryaman Thakkar

Aryan Puranik

Dhruv Gothi

Piyush Kanojiya

Shivam Gupta

Sunny Kahar

Statistics

Navi Mumbai Premier League 2024

Matches Played7
Won4
Drawn0
Lost3
No result0

Thane Tigers Team Schedule & Results

Navi Mumbai Premier League

Another teams

Maldives

Maldives

Men In Blue

Men In Blue

Pakyong Xi

Pakyong Xi

Jorethang Brothers Cc

Jorethang Brothers Cc

Catalunya Dragons

Catalunya Dragons

Vashi Warriors

Vashi Warriors

Pondicherry South Xi

Pondicherry South Xi

Irises Cc

Irises Cc

Sanpada Scorpions

Sanpada Scorpions

Pak Barcelona

Pak Barcelona