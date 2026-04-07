Navi Mumbai Premier League
Thane Tigers vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
THA
172
KOP
121
Sanpada Scorpions vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
SAN
137
THA
132
Thane Tigers vs Ambernath Avengers
Navi Mumbai Premier League
THA
188
AMB
187
Vashi Warriors vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
VAS
143
THA
144
Mira Bhayandar Lions vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
MIR
156
THA
157
Thane Tigers vs Belapur Blasters
Navi Mumbai Premier League
THA
160
BEL
159
Thane Tigers vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
THA
172
SAN
197