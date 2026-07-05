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2023 Players
Adeel Chaudhry Muhammad
Pakistan
Ahmed Adeel
Ali Saqib Arshad
Italy
Atif Saleem Raza
Awais Asghar
Awais Ashiq
Gurpreet Singh
Hamza Sagheer
Hassan Tahir
Jawad Ahmed
Kamran Hussain
Lovepreet Singh
Maroofkhel Karzai
Mirza Baig
Muhammad Arslan
Muhammad Asghar
Muhammad Masood Asghar
Muhammad Waseem Asghar
Qamar Razzaq
Sadaqat Ali
Saeed Bilal
Tazeem Khalid
Usman Arshad
Zaheer Ahmed
ECS Italy, Bologna 2025
Jinnah Brescia
Northern Knights
Jcc Brescia
North-West Warriors
Brescia Cc
Salem Spartans
Leinster Lightning
Bergamo Cricket Club
Malta
Sri Lanka