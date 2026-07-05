Trentino Aquila

Trentino Aquila

Players

2023 Players

Adeel Chaudhry Muhammad

Pakistan

Ahmed Adeel

Pakistan

Ali Saqib Arshad

Italy

Atif Saleem Raza

Pakistan

Awais Asghar

Italy

Awais Ashiq

Gurpreet Singh

Italy

Hamza Sagheer

Hassan Tahir

Jawad Ahmed

Pakistan

Kamran Hussain

Italy

Lovepreet Singh

Italy

Maroofkhel Karzai

Mirza Baig

Pakistan

Muhammad Arslan

Muhammad Asghar

Italy

Muhammad Masood Asghar

Italy

Muhammad Waseem Asghar

Italy

Qamar Razzaq

Pakistan

Sadaqat Ali

Pakistan

Saeed Bilal

Tazeem Khalid

Usman Arshad

Italy

Zaheer Ahmed

Italy

Statistics

ECS Italy, Bologna 2025

Matches Played3
Won0
Drawn0
Lost3
No result0

Another teams

Jinnah Brescia

Jinnah Brescia

Northern Knights

Northern Knights

Jcc Brescia

Jcc Brescia

North-West Warriors

North-West Warriors

Brescia Cc

Brescia Cc

Salem Spartans

Salem Spartans

Leinster Lightning

Leinster Lightning

Bergamo Cricket Club

Bergamo Cricket Club

Malta

Malta

Sri Lanka

Sri Lanka