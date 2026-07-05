Windward Islands

Windward Islands

Gender:Women

Players

2023 Players

Abini Sharwlise St Jean

Dominica

Afy Samantha Sharlyn Fletcher

Grenada

Ammiel Gilbert

Carena Neila Noel

Cassey Williams

Earnisha Lynelle Fontaine

Dominica

Jannillea Annillea Annesha Glasgow

Saint Vincent and the Grenadines

Kimone Homer

Merlika Edward

Namiah Marcellin

Nerissa Kershara Crafton

Pearl Sharlin Etienne

Qiana Joseph

Saint Lucia

Tracy Byron

Zaida Amiya James

Saint Lucia

Statistics

Super 50 Cup, Women 2023

Matches Played5
Won2
Drawn0
Lost3
No result0

Another teams

Maiwand Defenders

Maiwand Defenders

Philippines

Philippines

President Xi

President Xi

Vanuatu

Vanuatu

Denmark

Denmark

Barbados

Barbados

Hindukush Strikers

Hindukush Strikers

Cricketer Cc

Cricketer Cc

Best of The Rest

Best of The Rest

Austrian Cricket Tigers

Austrian Cricket Tigers