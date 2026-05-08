Vanuatu

Vanuatu

Gender:Men

Players

2026 Players

Andrew Mansale

Vanuatu

Apolinaire Liplip Stephen

Vanuatu

Bettan Ala Viraliliu

Vanuatu

Clement Tommy

Vanuatu

Darren Wotu

Vanuatu

Jamal Vira

Vanuatu

Jarryd Allan

Vanuatu

Joshua Rasu

Vanuatu

Junior Paul Kaltapau

Vanuatu

Nalin Nipiko

Vanuatu

Nicholas Venables

Vanuatu

Obed Yoseph

Vanuatu

Patrick Kaltaneaki Matautaava

Vanuatu

Roderick Lekai

Ronald Tari

Vanuatu

Simpson Hopeman Obed

Vanuatu

Timothy Lawrence Cutler

Hong kong, china

Wamejo Wotu

Vanuatu

Williamsing Nalisa

Vanuatu

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played4
Won1
Drawn0
Lost3
No result0

Vanuatu Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

Maiwand Defenders

Maiwand Defenders

Philippines

Philippines

President Xi

President Xi

Denmark

Denmark

Barbados

Barbados

Hindukush Strikers

Hindukush Strikers

Hong Kong, China

Hong Kong, China

Best of The Rest

Best of The Rest

Trinidad And Tobago Divas

Trinidad And Tobago Divas

Junior Champions

Junior Champions