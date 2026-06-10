Kwibuka T20 Tournament, Women
Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
139
ZIM
140
Zimbabwe High Performance Xi vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
ZIM
153
BRA
106
Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
108
ZIM
107
Brazil vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
98
ZIM
102
Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
83
ZIM
110
Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
131
ZIM
98
Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
89
ZIM
126
Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
68
ZIM
173
Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
125
ZIM
126