Zimbabwe High Performance Xi

Zimbabwe High Performance Xi

Gender:Women

Statistics

Kwibuka T20 Tournament, Women 2025

Matches Played8
Won6
Drawn0
Lost2
No result0

Zimbabwe High Performance Xi Team Schedule & Results

Kwibuka T20 Tournament, Women

Another teams

Vcc

Vcc

2nd Place

2nd Place

Combined Avengers

Combined Avengers

Chennai Smashers

Chennai Smashers

Sydney Lightning

Sydney Lightning

Darjeeling Unstoppables

Darjeeling Unstoppables

Bangalore Bashers

Bangalore Bashers

Kolkata Superstars

Kolkata Superstars

Jhargram Firebolts

Jhargram Firebolts

Purba Medinipur Dragons

Purba Medinipur Dragons