USA Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
USL W League 2026May 09, 2026Jun 29, 2026
USL League Two 2026May 03, 2026Jan 01, 2027
USL League One Cup 2026Apr 25, 2026Jul 12, 2026
US Open Cup 2026Mar 17, 2026Sep 16, 2026
NWSL Women 2026Mar 14, 2026Nov 01, 2026
USL League One 2026Mar 07, 2026Oct 24, 2026
USL Championship 2026Mar 06, 2026Oct 24, 2026
MLS Next Pro 2026Feb 28, 2026Sep 20, 2026
Major League Soccer 2026Feb 21, 2026Nov 08, 2026
USL Super League 2025Aug 23, 2025May 30, 2026
MLS All-Star 2025Jul 24, 2025Jul 24, 2025
WPSL 2025May 10, 2025Jul 07, 2025
NPSL 2025Mar 23, 2025Jul 06, 2025
NWSL Women - Challenge Cup 2025Mar 08, 2025Mar 08, 2025
NWSL - Liga MXF Summer Cup 2024Jul 20, 2024Oct 26, 2024
NISA 2024Mar 23, 2024Oct 20, 2024