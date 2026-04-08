H2h Abu Dhabi vs Ajman List a Emirates D50 08.04.2026

List a

ABU
ABU

265

AJM
AJM

261

Abu Dhabi vs Ajman

T20, Emirates D20

AJMAjman

150

ABUAbu Dhabi

153

T20, Emirates D20

ABUAbu Dhabi

AJMAjman

List a, Emirates D50

AJMAjman

ABUAbu Dhabi