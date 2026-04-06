H2h Ajman vs Dubai List a Emirates D50 06.04.2026

List a

AJM
AJM

189

DUB
DUB

301

Ajman vs Dubai

T20, Emirates D20

AJMAjman

178

DUBDubai

177

T20, Emirates D20

DUBDubai

AJMAjman

List a, Emirates D50

AJMAjman

DUBDubai