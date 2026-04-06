Match details Ajman vs Dubai List a Emirates D50 06.04.2026

List a

AJM
AJM

189

DUB
DUB

301

Match Info

Match:Emirates D50 2026
Date:Monday, March 30, 2026 - Friday, April 10, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, April 06, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ajman Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Dubai Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet