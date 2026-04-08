Match details Emirates Blues vs Fujairah List a Emirates D50 08.04.2026

List a

EMI
EMI

139

FUJ
FUJ

135

Match Info

Match:Emirates D50 2026
Date:Monday, March 30, 2026 - Friday, April 10, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, April 08, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Emirates Blues Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Fujairah Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet