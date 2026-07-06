ICC Cricket World Cup, Challenge League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Aug 08, 2026

09:00 AM

Tanzania vs Uganda

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 09, 2026

09:00 AM

Italy vs Bahrain

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 09, 2026

09:00 AM

Hong Kong, China vs Singapore

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 11, 2026

09:00 AM

Tanzania vs Hong Kong, China

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 11, 2026

09:00 AM

Uganda vs Italy

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 12, 2026

09:00 AM

Bahrain vs Singapore

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 12, 2026

09:00 AM

Hong Kong, China vs Uganda

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 14, 2026

09:00 AM

Bahrain vs Hong Kong, China

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 14, 2026

09:00 AM

Singapore vs Italy

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 15, 2026

09:00 AM

Singapore vs Uganda

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 15, 2026

09:00 AM

Tanzania vs Bahrain

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 17, 2026

09:00 AM

Italy vs Hong Kong, China

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 17, 2026

09:00 AM

Tanzania vs Singapore

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 18, 2026

09:00 AM

Tanzania vs Italy

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

Aug 18, 2026

09:00 AM

Uganda vs Bahrain

ICC Cricket World Cup, Challenge League

No info

ICC Cricket World Cup, Challenge League Team List

view all
image

Jersey

image

Uganda

image

Italy

image

Hong Kong, China

image

Kuwait

image

Papua New Guinea

image

Bahrain

image

Kenya

image

Qatar

image

Tanzania

image

Denmark

image

Singapore