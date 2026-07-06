ICC Cricket World Cup, Challenge League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Aug 08, 2026
09:00 AM
Tanzania vs Uganda
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 09, 2026
09:00 AM
Italy vs Bahrain
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 09, 2026
09:00 AM
Hong Kong, China vs Singapore
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 11, 2026
09:00 AM
Tanzania vs Hong Kong, China
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 11, 2026
09:00 AM
Uganda vs Italy
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 12, 2026
09:00 AM
Bahrain vs Singapore
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 12, 2026
09:00 AM
Hong Kong, China vs Uganda
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 14, 2026
09:00 AM
Bahrain vs Hong Kong, China
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 14, 2026
09:00 AM
Singapore vs Italy
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 15, 2026
09:00 AM
Singapore vs Uganda
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 15, 2026
09:00 AM
Tanzania vs Bahrain
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 17, 2026
09:00 AM
Italy vs Hong Kong, China
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 17, 2026
09:00 AM
Tanzania vs Singapore
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 18, 2026
09:00 AM
Tanzania vs Italy
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info
Aug 18, 2026
09:00 AM
Uganda vs Bahrain
ICC Cricket World Cup, Challenge League
No info