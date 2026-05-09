Papua New Guinea

Papua New Guinea

Country:Papua New Guinea
Country Code:PNG
Gender:Men

Players

2026 Players

Alei Nao

Papua New Guinea

Asadollah Vala

Papua New Guinea

Aue Oru

Papua new guinea

Boio Ray

Charles Jordan Alewa Amini

Papua New Guinea

Gaba Frank

Papua New Guinea

Hila George Vaieke Vare

Papua New Guinea

Hiri Hiri

Papua New Guinea

Jack Gardner

Papua New Guinea

John Kariko

Papua New Guinea

Kabua Vagi Morea

Papua New Guinea

Kipling Doriga

Papua New Guinea

Lega Siaka

Papua New Guinea

Michael Charlie

Papua New Guinea

Norman Vanua

Papua New Guinea

Patrick Nou

Papua new guinea

Riley Hekure

Papua New Guinea

Ryan Ani

Semo Kamea

Papua New Guinea

Sese Bau

Papua New Guinea

Tony Pala Ura

Papua New Guinea

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played4
Won3
Drawn0
Lost1
No result0

Papua New Guinea Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Papua New Guinea Cricket Team News

View all

Get to know Papua New Guinea Cricket Team, learn everything first about the players of this cricket team, how they find the strength to go out on the field and beat their opponents every time.

‌AFG vs PNG | Twitter laughs as cheeky Rashid Khan gatecrashes Fazalhaq Farooqi's post-match interview

‌AFG vs PNG | Twitter laughs as cheeky Rashid Khan gatecrashes Fazalhaq Farooqi's post-match interview

In the heart of every triumphant team lies an unbreakable bond, forged through unwavering camaraderie and a shared passion for victory. Afghanistan captain Rashid Khan was seen pranking his teammate, Fazalhaq Farooqi during the post-match interview after a thumping victory against PNG.  

Papua New Guinea Cricket Team09:15 AM, 14 June, 2024

AFG vs PNG | Fazalhaq's mastery blended with Gulbadin’s class secured Afghanistan's Super 8 berth with a thumping win over PNG

Papua New Guinea Cricket Team08:15 AM, 06 June, 2024

PNG vs UGA | Cranes take flight in low-scoring thriller to register Uganda's maiden World Cup triumph

Papua New Guinea Cricket Team10:23 PM, 02 June, 2024

WI vs PNG | Twitter reacts as Nicholas Pooran gets a lifeline as PNG skipper skips DRS review

Another teams

Tasmania Tigers

Tasmania Tigers

Independents Cc

Independents Cc

Titans

Titans

Winner of SF2

Winner of SF2

Lions

Lions

West Indies

West Indies

Dolphins

Dolphins

Darmstadt Cc EV

Darmstadt Cc EV

South Africa

South Africa

Tallinn Stallions

Tallinn Stallions