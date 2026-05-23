T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Kenya vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
247
MAL
75
Kenya vs Rwanda
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
101
RWA
102
Kenya vs Sierra Leone
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
135
SIE
97
Kenya vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
43
CAM
42
Kenya vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
193
BOT
131
Kenya vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
19
IVO
18