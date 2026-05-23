Kenya

Kenya

Country:Kenya
Country Code:KEN
Gender:Men

Players

2026 Players

Dhiren Murji Gondaria

Kenya

Francis Muia Mutua

Kenya

Gerard Mwendwa

Kenya

Irfan Ali Karim

Kenya

Lucas Oluoch Ndandason

Kenya

Nitish Hirani

Kenya

Peter Langat

Kenya

Rakep Rajendra Patel

Kenya

Sachin Gill

Kenya

Sachin Ramniklal Bhudia

Kenya

Shem Obado Ngoche

Kenya

Subham Patel

Kenya

Sukhdeep Singh

Kenya

Vishil Patel

Kenya

Statistics

T20 Pearl of Africa Series 2025

Matches Played5
Won1
Drawn0
Lost4
No result0

Kenya Team Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another teams

Kings Bay Royals

Kings Bay Royals

Abu Dhabi Knight Riders

Abu Dhabi Knight Riders

Store Bay Snorkelers

Store Bay Snorkelers

Bengal

Bengal

Maryland Mavericks

Maryland Mavericks

Pigeon Point Skiers

Pigeon Point Skiers

Gulf Giants

Gulf Giants

Pirate Bay Raiders

Pirate Bay Raiders

Chicago Patriots

Chicago Patriots

Sharjah Warriors

Sharjah Warriors