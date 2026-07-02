Match details Pak Falcon Cc Vihren vs Bscu Panthers T10 T10 ECS Bulgaria 02.07.2026
Match Info
|Match:
|T10 ECS Bulgaria 2026
|Date:
|Monday, June 29, 2026 - Saturday, July 04, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, July 02, 2026 10:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pak Falcon Cc Vihren Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Bscu Panthers Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet