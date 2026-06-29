Match details Pak Falcon Cc Vihren vs Young Stars Bulgaria T10 T10 ECS Bulgaria 29.06.2026

T10

PAK
PAK

224

YOU
YOU

74

Match Info

Match:T10 ECS Bulgaria 2026
Date:Monday, June 29, 2026 - Saturday, July 04, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, June 29, 2026 06:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pak Falcon Cc Vihren Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Young Stars Bulgaria Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet