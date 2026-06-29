T10 ECS Bulgaria Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 29, 2026
06:30 AM
Pak Falcon Cc Vihren vs Sofia Stars
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 29, 2026
06:30 AM
Pak Falcon Cc Vihren vs Young Stars Bulgaria
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 29, 2026
08:30 AM
Pak Falcon Cc Vihren vs Bcc Mus Plovdiv
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 29, 2026
12:30 PM
Mus Akademik Ravens vs Sofia Stars
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 29, 2026
12:30 PM
Vtu Mu Pleven vs Young Stars Bulgaria
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 29, 2026
01:30 PM
Bcc Mus Plovdiv vs Vtu Mu Pleven
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 30, 2026
06:30 AM
No info
Jun 30, 2026
06:30 AM
Bcc Spartan vs Young Stars Bulgaria
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 30, 2026
08:30 AM
No info
Jun 30, 2026
08:30 AM
Bcc Spartan vs Bcc Mus Plovdiv
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 30, 2026
10:30 AM
Bcc Mus Plovdiv vs Bcc Spartan
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 30, 2026
10:30 AM
Bscu Panthers vs Bcc Mus Plovdiv
T10 ECS Bulgaria
No info
Jun 30, 2026
12:30 PM
Bcc Mus Plovdiv vs Bscu Panthers
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
06:30 AM
Mus Akademik Ravens vs Bcc Mus Plovdiv
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
06:30 AM
Sofia Stars vs Young Stars Bulgaria
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
08:30 AM
Bcc Mus Plovdiv vs Sofia Stars
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
08:30 AM
Bcc Mus Plovdiv vs Young Stars Bulgaria
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
10:30 AM
Sofia Stars vs Bcc Mus Plovdiv
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
10:30 AM
Sofia Stars vs Bcc Mus Plovdiv
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 01, 2026
12:30 PM
Pak Falcon Cc Vihren vs Mus Akademik Ravens
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 02, 2026
08:30 AM
No info
Jul 02, 2026
10:30 AM
Pak Falcon Cc Vihren vs Bscu Panthers
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 02, 2026
12:30 PM
Bcc Spartan vs Bscu Panthers
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 03, 2026
06:30 AM
No info
Jul 03, 2026
08:30 AM
Pak Falcon Cc Vihren vs Bcc Spartan
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 03, 2026
08:30 AM
Bcc Spartan vs Pak Falcon Cc Vihren
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 03, 2026
10:30 AM
No info
Jul 03, 2026
10:30 AM
Mus Akademik Ravens vs Bcc Spartan
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 03, 2026
10:30 AM
No info
Jul 03, 2026
12:30 PM
Mus Akademik Ravens vs Bscu Panthers
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 03, 2026
12:30 PM
Pak Falcon Cc Vihren vs Bscu Panthers
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 04, 2026
06:30 AM
Mus Akademik Ravens vs Sofia Stars
T10 ECS Bulgaria
No info
Jul 04, 2026
06:30 AM
Bcc Spartan vs Bscu Panthers
T10 ECS Bulgaria
No info