Match details Tallinn Hippos vs Viking Stars T10 T10 ECS Estonia 13.08.2026
Match Info
|Match:
|T10 ECS Estonia 2026
|Date:
|Monday, August 10, 2026 - Saturday, August 15, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, August 13, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Tallinn Hippos Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Viking Stars Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet