T20 Houston Open Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 14, 2026

04:30 PM

No info

Apr 14, 2026

04:30 PM

No info

Apr 14, 2026

08:30 PM

No info

Apr 14, 2026

08:30 PM

No info

Apr 15, 2026

02:00 PM

No info

Apr 15, 2026

02:00 PM

No info

Apr 15, 2026

04:30 PM

No info

Apr 15, 2026

04:30 PM

No info

Apr 15, 2026

08:30 PM

No info

Apr 15, 2026

08:30 PM

No info

Apr 16, 2026

03:00 PM

No info

Apr 16, 2026

03:00 PM

No info

Apr 16, 2026

07:30 PM

No info

Apr 16, 2026

07:30 PM

No info

Apr 17, 2026

03:00 PM

No info

Apr 17, 2026

03:00 PM

No info

Apr 17, 2026

07:30 PM

No info

Apr 17, 2026

07:30 PM

No info

T20 Houston Open Team List

view all
image

Atlanta Fire

image

Clarion Eagles

image

East Bay Blazers

image

Prime Gladiators

image

Seattle Thunderbolts

image

St Louis Americans

image

Baltimore Royals

image

Columbus Falcons

image

Future Caps

image

Space City Cowboys