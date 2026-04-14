T20 Houston Open Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 14, 2026
04:30 PM
Atlanta Fire vs Baltimore Royals
T20 Houston Open
No info
Apr 14, 2026
04:30 PM
Seattle Thunderbolts vs Space City Cowboys
T20 Houston Open
No info
Apr 14, 2026
08:30 PM
Columbus Falcons vs East Bay Blazers
T20 Houston Open
No info
Apr 14, 2026
08:30 PM
Clarion Eagles vs St Louis Americans
T20 Houston Open
No info
Apr 15, 2026
02:00 PM
East Bay Blazers vs Prime Gladiators
T20 Houston Open
No info
Apr 15, 2026
02:00 PM
Clarion Eagles vs Seattle Thunderbolts
T20 Houston Open
No info
Apr 15, 2026
04:30 PM
Clarion Eagles vs Future Caps
T20 Houston Open
No info
Apr 15, 2026
04:30 PM
Atlanta Fire vs Prime Gladiators
T20 Houston Open
No info
Apr 15, 2026
08:30 PM
Seattle Thunderbolts vs St Louis Americans
T20 Houston Open
No info
Apr 15, 2026
08:30 PM
Baltimore Royals vs East Bay Blazers
T20 Houston Open
No info
Apr 16, 2026
03:00 PM
St Louis Americans vs Future Caps
T20 Houston Open
No info
Apr 16, 2026
03:00 PM
Atlanta Fire vs Columbus Falcons
T20 Houston Open
No info
Apr 16, 2026
07:30 PM
Clarion Eagles vs Space City Cowboys
T20 Houston Open
No info
Apr 16, 2026
07:30 PM
Baltimore Royals vs Prime Gladiators
T20 Houston Open
No info
Apr 17, 2026
03:00 PM
St Louis Americans vs Space City Cowboys
T20 Houston Open
No info
Apr 17, 2026
03:00 PM
Seattle Thunderbolts vs Future Caps
T20 Houston Open
No info
Apr 17, 2026
07:30 PM
Atlanta Fire vs East Bay Blazers
T20 Houston Open
No info
Apr 17, 2026
07:30 PM
Columbus Falcons vs Prime Gladiators
T20 Houston Open
No info