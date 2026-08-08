Squads Abasin Defenders vs Kabul Zalmi T20 Kabul Premier League 08.08.2026

T20

ABA
ABA
KAB
KAB

Playing

ABA
ABA
KAB
KAB

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ABA
ABA
KAB
KAB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet