T20 Central Europe Cup, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 26, 2026
09:00 AM
Norway vs Luxembourg
T20 Central Europe Cup, Women
No info
Jun 26, 2026
01:00 PM
Luxembourg vs Czechia
T20 Central Europe Cup, Women
No info
Jun 27, 2026
09:00 AM
Czechia vs Norway
T20 Central Europe Cup, Women
No info
Jun 27, 2026
01:00 PM
Norway vs Luxembourg
T20 Central Europe Cup, Women
No info
Jun 28, 2026
08:30 AM
Luxembourg vs Czechia
T20 Central Europe Cup, Women
No info
Jun 28, 2026
12:30 PM
Czechia vs Norway
T20 Central Europe Cup, Women
No info