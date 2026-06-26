T20 Central Europe Cup, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 26, 2026

09:00 AM

Norway vs Luxembourg

T20 Central Europe Cup, Women

No info

Jun 26, 2026

01:00 PM

Luxembourg vs Czechia

T20 Central Europe Cup, Women

No info

Jun 27, 2026

09:00 AM

Czechia vs Norway

T20 Central Europe Cup, Women

No info

Jun 27, 2026

01:00 PM

Norway vs Luxembourg

T20 Central Europe Cup, Women

No info

Jun 28, 2026

08:30 AM

Luxembourg vs Czechia

T20 Central Europe Cup, Women

No info

Jun 28, 2026

12:30 PM

Czechia vs Norway

T20 Central Europe Cup, Women

No info

T20 Central Europe Cup, Women Team List

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Czechia

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Luxembourg

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Norway