T20 Central Europe Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 26, 2026
09:00 AM
Luxembourg vs Serbia
T20 Central Europe Cup
No info
Jun 26, 2026
01:00 PM
Czechia vs Luxembourg
T20 Central Europe Cup
No info
Jun 27, 2026
09:00 AM
Czechia vs Serbia
T20 Central Europe Cup
No info
Jun 27, 2026
01:00 PM
Luxembourg vs Serbia
T20 Central Europe Cup
No info
Jun 28, 2026
07:30 AM
Czechia vs Luxembourg
T20 Central Europe Cup
No info
Jun 28, 2026
01:00 PM
Czechia vs Serbia
T20 Central Europe Cup
No info