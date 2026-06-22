T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 22, 2026

01:30 PM

Bermuda vs Belize

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 22, 2026

06:00 PM

Brazil vs Panama

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 24, 2026

01:30 PM

Bahamas vs Panama

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 24, 2026

06:00 PM

Belize vs Brazil

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 25, 2026

01:30 PM

Bermuda vs Panama

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 25, 2026

06:00 PM

Bahamas vs Brazil

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 27, 2026

01:30 PM

Bahamas vs Belize

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

Jun 27, 2026

06:00 PM

Bermuda vs Brazil

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier

No info

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Team List

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Bermuda

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Bahamas

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Brazil

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Belize

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Panama