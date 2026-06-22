T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 22, 2026
01:30 PM
Bermuda vs Belize
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 22, 2026
06:00 PM
Brazil vs Panama
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 24, 2026
01:30 PM
Bahamas vs Panama
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 24, 2026
06:00 PM
Belize vs Brazil
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 25, 2026
01:30 PM
Bermuda vs Panama
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 25, 2026
06:00 PM
Bahamas vs Brazil
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 27, 2026
01:30 PM
Bahamas vs Belize
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info
Jun 27, 2026
06:00 PM
Bermuda vs Brazil
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
No info