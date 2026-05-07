Trinidad T20 Festival Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 07, 2026
11:00 PM
Prisons vs Central Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 08, 2026
07:00 PM
Clarke Road United vs Victoria United SC
Trinidad T20 Festival
No info
May 08, 2026
11:00 PM
Marchin Patriots vs Powergen Penal Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 09, 2026
07:00 PM
Preysal Sports Club vs Trinidad And Tobago
Trinidad T20 Festival
No info
May 09, 2026
11:00 PM
Central Sports Club vs Queens Park Cricket Club I
Trinidad T20 Festival
No info
May 10, 2026
07:00 PM
Victoria United SC vs Merryboys Sport Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 10, 2026
11:00 PM
Powergen Penal Sports Club vs Clarke Road United
Trinidad T20 Festival
No info
May 13, 2026
07:00 PM
Trinidad And Tobago vs Central Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 13, 2026
11:00 PM
Queens Park Cricket Club I vs Prisons
Trinidad T20 Festival
No info
May 14, 2026
07:00 PM
Merryboys Sport Club vs Powergen Penal Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 14, 2026
11:00 PM
Clarke Road United vs Marchin Patriots
Trinidad T20 Festival
No info
May 15, 2026
07:00 PM
Prisons vs Trinidad And Tobago
Trinidad T20 Festival
No info
May 15, 2026
11:00 PM
Central Sports Club vs Preysal Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 16, 2026
07:00 PM
Marchin Patriots vs Merryboys Sport Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 16, 2026
11:00 PM
Powergen Penal Sports Club vs Victoria United SC
Trinidad T20 Festival
No info
May 17, 2026
07:00 PM
Preysal Sports Club vs Prisons
Trinidad T20 Festival
No info
May 17, 2026
11:00 PM
Trinidad And Tobago vs Queens Park Cricket Club I
Trinidad T20 Festival
No info
May 20, 2026
07:00 PM
Victoria United SC vs Marchin Patriots
Trinidad T20 Festival
No info
May 20, 2026
11:00 PM
Merryboys Sport Club vs Clarke Road United
Trinidad T20 Festival
No info
May 21, 2026
07:00 PM
SF1 vs SF2
Trinidad T20 Festival
No info
May 21, 2026
11:00 PM
SF3 vs SF4
Trinidad T20 Festival
No info
May 22, 2026
07:00 PM
Queens Park Cricket Club I vs Clarke Road United
Trinidad T20 Festival
No info
May 22, 2026
11:00 PM
Marchin Patriots vs Preysal Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 23, 2026
07:00 PM
Club Sando vs Endeavour Sports Club
Trinidad T20 Festival
No info
May 23, 2026
11:00 PM
Finalist 1 vs Finalist 2
Trinidad T20 Festival
No info