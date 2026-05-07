Trinidad T20 Festival Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 07, 2026

11:00 PM

Prisons vs Central Sports Club

Trinidad T20 Festival

No info

May 08, 2026

07:00 PM

No info

May 08, 2026

11:00 PM

No info

May 09, 2026

07:00 PM

No info

May 09, 2026

11:00 PM

No info

May 10, 2026

07:00 PM

No info

May 10, 2026

11:00 PM

No info

May 13, 2026

07:00 PM

No info

May 13, 2026

11:00 PM

No info

May 14, 2026

07:00 PM

No info

May 14, 2026

11:00 PM

No info

May 15, 2026

07:00 PM

Prisons vs Trinidad And Tobago

Trinidad T20 Festival

No info

May 15, 2026

11:00 PM

No info

May 16, 2026

07:00 PM

No info

May 16, 2026

11:00 PM

No info

May 17, 2026

07:00 PM

Preysal Sports Club vs Prisons

Trinidad T20 Festival

No info

May 17, 2026

11:00 PM

No info

May 20, 2026

07:00 PM

No info

May 20, 2026

11:00 PM

No info

May 21, 2026

07:00 PM

SF1 vs SF2

Trinidad T20 Festival

No info

May 21, 2026

11:00 PM

SF3 vs SF4

Trinidad T20 Festival

No info

May 22, 2026

07:00 PM

No info

May 22, 2026

11:00 PM

No info

May 23, 2026

07:00 PM

No info

May 23, 2026

11:00 PM

Finalist 1 vs Finalist 2

Trinidad T20 Festival

No info

Trinidad T20 Festival Team List

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Clarke Road United

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Marchin Patriots

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Central Sports Club

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Merryboys Sport Club

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Powergen Penal Sports Club

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Preysal Sports Club

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Prisons

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Queens Park Cricket Club I

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Trinidad And Tobago

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Victoria United SC

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Club Sando

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Endeavour Sports Club

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Finalist 1

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Finalist 2

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SF1

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SF2

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SF3

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SF4