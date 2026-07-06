The Hundred, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 21, 2026

01:45 PM

No info

Jul 22, 2026

02:00 PM

No info

Jul 23, 2026

02:00 PM

No info

Jul 24, 2026

02:00 PM

No info

Jul 25, 2026

10:00 AM

No info

Jul 25, 2026

01:30 PM

Welsh Fire vs MI London

The Hundred, Women

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

01:30 PM

No info

Jul 27, 2026

02:00 PM

Southern Brave vs MI London

The Hundred, Women

No info

Jul 28, 2026

02:00 PM

No info

Jul 29, 2026

10:30 AM

Welsh Fire vs Trent Rockets

The Hundred, Women

No info

Jul 29, 2026

02:00 PM

MI London vs London Spirit

The Hundred, Women

No info

Jul 30, 2026

02:00 PM

No info

Jul 31, 2026

02:00 PM

No info

Aug 01, 2026

10:00 AM

No info

Aug 01, 2026

01:30 PM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

01:30 PM

No info

Aug 03, 2026

02:00 PM

No info

Aug 04, 2026

02:00 PM

No info

Aug 05, 2026

10:30 AM

No info

Aug 05, 2026

02:00 PM

No info

Aug 06, 2026

02:00 PM

London Spirit vs MI London

The Hundred, Women

No info

Aug 07, 2026

02:00 PM

No info

Aug 08, 2026

10:00 AM

MI London vs Trent Rockets

The Hundred, Women

No info

Aug 08, 2026

01:30 PM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

01:30 PM

No info

Aug 10, 2026

02:00 PM

No info

Aug 11, 2026

02:00 PM

No info

Aug 12, 2026

10:30 AM

Welsh Fire vs London Spirit

The Hundred, Women

No info

Aug 12, 2026

02:00 PM

No info

Aug 14, 2026

01:15 PM

2nd Place vs 3rd Place

The Hundred, Women

No info