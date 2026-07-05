The Hundred, Women
London Spirit vs Manchester Super Giants
The Hundred, Women
LON
MAN
Manchester Super Giants vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
MAN
BIR
Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants
The Hundred, Women
SUN
MAN
Manchester Super Giants vs Trent Rockets
The Hundred, Women
MAN
TRE
MI London vs Manchester Super Giants
The Hundred, Women
MI
MAN
Manchester Super Giants vs Welsh Fire
The Hundred, Women
MAN
WEL
Southern Brave vs Manchester Super Giants
The Hundred, Women
SOU
MAN
Manchester Super Giants vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
MAN
SUN