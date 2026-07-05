Manchester Super Giants

Manchester Super Giants

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Alice Zoe Monaghan

England

Amelia Charlotte Kerr

New Zealand

Bethany Louise Mooney

Australia

Danielle Gregory

England

Darcey Elizabeth Morris Carter

Scotland

Deandra Jalisa Shakira Dottin

Barbados

Ella McCaughan

England

Esmae MacGregor

England

Evelyn Jones

England

Fritha Mary Kie Morris

England

Kathryn Emma Bryce

Scotland

Lauren Filer

England

Mahika Gaur

United Arab Emirates

Seren Anna Smale

England

Sophie Ecclestone

England

Statistics

The Hundred, Women 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Manchester Super Giants Team Schedule & Results

The Hundred, Women

Another teams

Southern Brave

Southern Brave

Turkiye

Turkiye

MI London

MI London

Sunrisers Leeds

Sunrisers Leeds

France

France

Welsh Fire

Welsh Fire

Trent Rockets

Trent Rockets

London Spirit

London Spirit

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

Manchester Super Giants

Manchester Super Giants