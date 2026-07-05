The Hundred, Women
Birmingham Phoenix vs Trent Rockets
The Hundred, Women
BIR
TRE
Manchester Super Giants vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
MAN
BIR
Southern Brave vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
SOU
BIR
Birmingham Phoenix vs Welsh Fire
The Hundred, Women
BIR
WEL
Trent Rockets vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
TRE
BIR
Birmingham Phoenix vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
BIR
SUN
London Spirit vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
LON
BIR
Birmingham Phoenix vs MI London
The Hundred, Women
BIR
MI