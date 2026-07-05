Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Ailsa Kirsty Lister

Scotland

Amy Ellen Jones

England

Bethan Ellis

England

Charis Rebekah Pavely

England

Ellyse Alexandra Perry

Australia

Emily Louise Arlott

England

Emma Louise Lamb

England

Georgia Voll

Australia

Georgie Eva Burton Boyce

England

Hannah Baker

England

Marie Kelly

England

Mary Taylor

England

Megan Louise Schutt

Australia

Millie Taylor

Phoebe Brett

England

Sterre Laurien Kalis

Netherlands

Statistics

The Hundred, Women 2026

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No result0

Birmingham Phoenix Team Schedule & Results

The Hundred, Women

Another teams

Southern Brave

Southern Brave

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

MI London

MI London

Manchester Super Giants

Manchester Super Giants

West Indies A

West Indies A

Bangladesh A

Bangladesh A

London Spirit

London Spirit

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

Cc Yullis Mu Trakia

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Welsh Fire

Welsh Fire