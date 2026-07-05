Sunrisers Leeds

Sunrisers Leeds

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Alice Natica Davidson-Richards

England

Annabel Sutherland

Australia

Bess Alice May Heath

England

Davina Sarah Tamanda Perrin

England

Ella Claridge

England

Georgia Wareham

Australia

Grace Ballinger

England

Grace Potts

England

Hollie Jade Armitage

England

Katherine Joan Grainne Fraser

Scotland

Kathryn Laura Cross

England

Linsey Claire Neale Smith

England

Lucy Florence Higham

England

Phoebe Litchfield

Australia

Sophia Turner

England

Statistics

The Hundred, Women 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Sunrisers Leeds Team Schedule & Results

The Hundred, Women

Another teams

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

London Spirit

London Spirit

Southern Brave

Southern Brave

MI London

MI London

Sunrisers Leeds

Sunrisers Leeds

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

Welsh Fire

Welsh Fire

Czechia

Czechia

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

Welsh Fire

Welsh Fire