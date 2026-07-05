Abhishek Manik Reddy
batsman
|Full name:
|Abhishek Manik Reddy
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|14
|4
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|3.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|24
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|8
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|14
|4
|Innings
|23
|14
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|706
|464
|29
|Balls Faced
|1308
|546
|32
|Avg
|30.69
|33.14
|7.25
|SR
|53.97
|84.98
|90.62
|Fours
|100
|55
|4
|Fifties
|5
|1
|0
|Sixies
|5
|6
|0
|Highest
|85
|136
|16
|Hundreds
|0
|1
|0