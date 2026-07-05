Abhishek Manik Reddy

Abhishek Manik Reddy

batsman

Full name:Abhishek Manik Reddy
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Andhra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14144
Innings200
Overs3.000
Balls---
Maidens000
Runs2400
Wickets000
Avg000
SR000
Eco800
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14144
Innings23144
Not outs000
Runs70646429
Balls Faced130854632
Avg30.6933.147.25
SR53.9784.9890.62
Fours100554
Fifties510
Sixies560
Highest8513616
Hundreds010

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