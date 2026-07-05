Amandeep Singh
batsman
|Full name:
|Amandeep Singh
|Nationality:
|Portugal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|10
|10
|Overs
|27.0
|27.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|183
|183
|Wickets
|9
|9
|Avg
|20.33
|20.33
|SR
|18
|18
|Eco
|6.77
|6.77
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|10
|10
|Not outs
|3
|3
|Runs
|98
|98
|Balls Faced
|68
|68
|Avg
|14
|14
|SR
|144.11
|144.11
|Fours
|8
|8
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|4
|4
|Highest
|20
|20
|Hundreds
|0
|0