Amandeep Singh

Amandeep Singh

batsman

Full name:Amandeep Singh
Nationality:Portugal

Teams

2024 Teams

Portugal

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1010
Overs27.027.0
Balls--
Maidens00
Runs183183
Wickets99
Avg20.3320.33
SR1818
Eco6.776.77
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1010
Not outs33
Runs9898
Balls Faced6868
Avg1414
SR144.11144.11
Fours88
Fifties00
Sixies44
Highest2020
Hundreds00

Another Players

Khan, Muhammad Junaid

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Khan, Imran

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Singh, Parveen

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Buccimazza, Paolo

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