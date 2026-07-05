Bilal Hassun

Bilal Hassun

all rounder

Full name:Bilal Hassun
Nationality:Uganda

Teams

2025 Teams

Uganda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches34738
Innings33737
Overs113.555.2126.5
Balls---
Maidens354
Runs830263960
Wickets511153
Avg16.2723.918.11
SR13.3930.1814.35
Eco7.294.757.56
BB454
4w202
5w010
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches34738
Innings12215
Not outs616
Runs60097
Balls Faced56184
Avg10010.77
SR107.140115.47
Fours206
Fifties000
Sixies305
Highest20020
Hundreds000

Another Players

Masaba, Brian

Masaba, Brian

Nakrani, Dinesh

Nakrani, Dinesh

Miyaji, Juma

Miyaji, Juma

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Watuwa, Calvin

Watuwa, Calvin

Ramjani, Alpesh

Ramjani, Alpesh

Wabwire, David

Wabwire, David

Waiswa, Kenneth

Waiswa, Kenneth

Sesazi, Simon

Sesazi, Simon

Achelam, Fred

Achelam, Fred