Bilal Hassun
all rounder
|Full name:
|Bilal Hassun
|Nationality:
|Uganda
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|34
|7
|38
|Innings
|33
|7
|37
|Overs
|113.5
|55.2
|126.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|5
|4
|Runs
|830
|263
|960
|Wickets
|51
|11
|53
|Avg
|16.27
|23.9
|18.11
|SR
|13.39
|30.18
|14.35
|Eco
|7.29
|4.75
|7.56
|BB
|4
|5
|4
|4w
|2
|0
|2
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|34
|7
|38
|Innings
|12
|2
|15
|Not outs
|6
|1
|6
|Runs
|60
|0
|97
|Balls Faced
|56
|1
|84
|Avg
|10
|0
|10.77
|SR
|107.14
|0
|115.47
|Fours
|2
|0
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|3
|0
|5
|Highest
|20
|0
|20
|Hundreds
|0
|0
|0