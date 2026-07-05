Juma Miyaji
all rounder
|Full name:
|Juma Miyaji
|Nationality:
|Uganda
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|18
|5
|18
|Innings
|18
|5
|18
|Overs
|56.4
|34.0
|56.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|2
|3
|Runs
|335
|168
|335
|Wickets
|27
|6
|27
|Avg
|12.4
|28
|12.4
|SR
|12.59
|34
|12.59
|Eco
|5.91
|4.94
|5.91
|BB
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|18
|5
|18
|Innings
|11
|3
|11
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|111
|2
|111
|Balls Faced
|110
|5
|110
|Avg
|12.33
|1
|12.33
|SR
|100.9
|40
|100.9
|Fours
|1
|0
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|7
|0
|7
|Highest
|29
|1
|29
|Hundreds
|0
|0
|0