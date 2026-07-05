Juma Miyaji

Juma Miyaji

all rounder

Full name:Juma Miyaji
Nationality:Uganda

Teams

2024 Teams

Uganda

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches18518
Innings18518
Overs56.434.056.4
Balls---
Maidens323
Runs335168335
Wickets27627
Avg12.42812.4
SR12.593412.59
Eco5.914.945.91
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches18518
Innings11311
Not outs212
Runs1112111
Balls Faced1105110
Avg12.33112.33
SR100.940100.9
Fours101
Fifties000
Sixies707
Highest29129
Hundreds000

Another Players

Masaba, Brian

Masaba, Brian

Nakrani, Dinesh

Nakrani, Dinesh

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Watuwa, Calvin

Watuwa, Calvin

Ramjani, Alpesh

Ramjani, Alpesh

Wabwire, David

Wabwire, David

Waiswa, Kenneth

Waiswa, Kenneth

Sesazi, Simon

Sesazi, Simon

Achelam, Fred

Achelam, Fred

Patel, Ronak

Patel, Ronak