Charles Hinze

Charles Hinze

Full name:Charles Hinze
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Japan

Charles Hinze Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Phadke, Aditya

Phadke, Aditya

Parmar, Nihar

Parmar, Nihar

Kakinuma, Hirotake

Kakinuma, Hirotake

Sivakumar, Rithvik

Sivakumar, Rithvik

Panckhurst, Daniel

Panckhurst, Daniel

Lynn, Max

Lynn, Max

Tiwari, Aarav

Tiwari, Aarav

Pol, Nikhil

Pol, Nikhil

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo