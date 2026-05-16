Match details Japan vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026

T20i

JAP
JAP

82

SAM
SAM

81

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Samoa won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 16, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Japan Squad

Players
BenchAnand Abhishek, Gou Ito-Davis Benjamin, Hinze Charles, Kadowaki-Fleming Kendel, Mccomb Declan, Miyauchi Wataru, Rahman Esam, Ravichandran Sabaorish, Sakurano-Thomas Reo, Samad Abdul, Shirai-Patmore Alexander, Slater Shoma, Takahashi Ibrahim, Taniyama Makoto

Samoa Squad

Players
BenchBurgess Daniel, Cotter Sean, French Samuel, Jasmat Caleb, Maiava Maletino Lane, Mailata Benjamin, Mead Noah, Nash Solomon, Sola Samson, Solia Sean, Sululoto Fereti, Tiai Saumani, Tugaga Ili, Visser Darius

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet