Match details Japan vs Samoa T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Samoa won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 16, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Japan Squad
Samoa Squad
|Players
|Bench
|Burgess Daniel, Cotter Sean, French Samuel, Jasmat Caleb, Maiava Maletino Lane, Mailata Benjamin, Mead Noah, Nash Solomon, Sola Samson, Solia Sean, Sululoto Fereti, Tiai Saumani, Tugaga Ili, Visser Darius
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet